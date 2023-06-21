Разработчик рассказал о российской «подлодке будущего»

Новая российская атомная подлодка «Арктур» будет одновременно стратегической и многоцелевой, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

Субмарина сможет поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами, сказал собеседник агентства, назвав «Арктур» «подлодкой будущего».

«Концепция «Арктура» ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям», — рассказал он.

Проект, по словам Вильнита, предусматривает возможность сопряжения с разным оружием — от оперативно-тактического до стратегического.

ЦКБ МТ «Рубин» — это многопрофильное предприятие, специализирующееся на проектировании подводных лодок различного назначения. Бюро является главным в стране разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, отмечает агентство. Также ЦКБ МТ «Рубин» занимается проектированием морских сооружений различного назначения, гражданским судостроением, разработкой и производством судового комплектующего оборудования и устройств и робототехникой.

«Арктур» — стратегическая атомная подлодка пятого поколения. Она будет иметь на 20% меньшее водоизмещение, длину 134 м и ширину 15,7 м. Численность экипажа составит около 100 человек. Судно сможет обнаруживать врага раньше благодаря беспилотникам: малые и средние дроны будут помещать в шахты корабля, а крупные — за борт. В бюро ожидают, что «Арктур» придет ракетоносцам серии «Борей-А» не ранее, чем во второй половине XXI века.