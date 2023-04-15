В слитых документах нашли данные о еще четырех «аэростатах-шпионах» Китая

WP: по данным разведки США, один из китайских аэростатов пролетел над авианосной группой

Один из посланных Китаем аппаратов мог делать снимки сквозь туман и брезент, но когда США обнаружили устройства в своем воздушном пространстве, это вызвало переполох в Пекине, пишет газета: программа была слишком засекречена

Предположительно китайский разведывательный аэростат над США, 3 февраля 2023 г. (Фото: U.S. Department of Defense / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Разведка США обнаружила еще четыре китайских аэростата, которые, предположительно, использовались для шпионажа. Спецслужбы спустя неделю после обнаружения обломков одного из них не смогли идентифицировать все датчики устройства. Эта информация содержалась в слитых секретных документах, пишет The Washington Post.

Первый аэростат в американской разведке обозначили кодовым названием «Киллин-23», в слитых файлах также упоминаются еще два зонда, обнаруженные двумя годами ранее, — «Балджер-21» и «Аккардо-21». В документах говорится об инцидентах с пролетом одного аппарата над авианосной ударной группой США, а также падении третьего в Южно-Китайском море. В материалах спецслужб не уточняется, идет ли речь о «Балджер-21» и «Аккардо-21».

Собеседник WP среди чиновников пояснил, что аэростаты названы в алфавитном порядке по именам известных преступников. Перечисленным устройствам дали имена гангстера Тони Аккардо, лидера ирландской группировки Джеймса «Уайти» Балджера и мафиозного босса Дональда Киллина.

Солнечные панели на аппарате «Киллин-23» могут генерировать до 10 тыс. Вт энергии, что более чем достаточно для работы любых средств наблюдения, в том числе радара с синтезированной аппаратурой (SAR), выяснили Национальном центре космической разведки.

Издание объяснило принцип работы SAR: устройство посылает на Землю микроволновые импульсы для получения изображений, это, в отличие от оптических средств наблюдения, позволяет делать снимки ночью, а также «видеть» сквозь облака, дым, туман, лед, снег и даже тонкие материалы, такие как брезент.

Достоянием общественности ситуация с, предположительно, разведывательными китайскими зондами стала в конце января этого года. Тогда военные обнаружили в воздушном пространстве США несколько аэростатов, после чего сбили их. Госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Пекин.

Американская разведка выяснила, что инцидент с аппаратами стал сюрпризом для правительства Китая, а разведывательная программа была сильно засекречена внутри китайских вооруженных сил без должного надзора со стороны руководства. Кроме того, в китайском правительстве были те, кто раскритиковал реакцию МИДа на кризис.

Китайский МИД настаивает, что обнаруженные устройства были метеозондами. При этом китайские власти не соглашаются согласовать с Вашингтоном новые даты визита Блинкена, выражая опасения в связи с возможной публикацией результатов расследования ФБР инцидентов с аэростатами, узнала Financial Times. Politico отмечала, что контакты первых лиц двух стран оказались теперь фактически замороженными.