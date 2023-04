В слитых документах нашли данные о еще четырех «аэростатах-шпионах» Китая

Один из посланных Китаем аппаратов мог делать снимки сквозь туман и брезент, но когда США обнаружили устройства в своем воздушном пространстве, это вызвало переполох в Пекине, пишет газета: программа была слишком засекречена

Предположительно китайский разведывательный аэростат над США, 3 февраля 2023 г. (Фото: U.S. Department of Defense / Keystone Press Agency / Global Look Press)