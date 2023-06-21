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Военная операция на Украине ,  
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Лондон заявил о желании обеспечить безопасность инвестиций в Украину

Глава МИД Великобритании Клеверли: нужно гарантировать безопасность помощи Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

США и Великобритания хотели бы обеспечить безопасность инвестиций в Украину. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Как сказал Тони (Энтони Блинкен. — РБК), в конечном счете, мы хотим обеспечить безопасность инвестиций, направляемых в Украину — защиту от дальнейшего конфликта — и их максимально эффективное использование через надежные и реформированные украинские институты», — заявил Клеверли.

США и Великобритания, вместе с другими западными странами, оказывают Украине военную и финансовую помощь. Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности на примерно $40 млрд. Однако после пересчета был обнаружен излишек в размере $6,2 млрд, его потратят на дополнительную помощь.

Лондон также с начала военной операции на Украине оказывает стране военную, экономическую и гуманитарную помощь. В ноябре 2022 года британский премьер Риши Сунак пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Власти России критикуют поставки Западом военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта.

Теги
Украина Великобритания США Джеймс Клеверли военная помощь финансовая помощь
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