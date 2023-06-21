Пентагон нашел в расчете поставок оружия Украине ошибку на $6 млрд

Стоимость переданного ВСУ вооружения была завышена, средства «просто вернут в копилку» для следующих поставок. Белый дом оценивал, что выделенных на помощь Киеву средств хватит до осени

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США переоценили стоимость направленного за последние два года Украине вооружения на $6,2 млрд, из-за чего образовался излишек, его потратят на следующие поставки оружия, сообщили в Пентагоне, пишет Associated Press.

Детальный анализ ошибки бухгалтерского учета показал, что при изъятии техники со складов Пентагона учитывалась стоимость замены, которая поступала на склады, а не самого вооружения. Просчеты были допущены на $3,6 млрд в этом финансовом году и $2,6 млрд в прошлом финансовом году, который завершился в сентябре.

«Это просто вернется в копилку денег, которые мы выделили» для будущего изъятия вооружения со складов Пентагона для передачи Украине, пояснили в ведомстве.

Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности на примерно $40 млрд. Согласно новым расчетам, действительная помощь США составила около $34 млрд, отмечает агентство. По состоянию на конец февраля этого года США одобрили передачу 160 гаубиц, 31 танк Abrams, 109 боевых машин пехоты Bradley, 38 машин HIMARS, 90 бронемашин Stryker и др. (.pdf).

Белый дом нередко использовал особые президентские полномочия по сокращению запасов Пентагона, чтобы изъять оружие, боеприпасы и другое оборудование со складов для передачи Украине, существенно ускорив процесс, чем было бы через покупку вооружений. Конгресс США в декабре одобрил выделение $48 млрд на помощь ВСУ, Politico писало, что к лету из тех средств осталось $6 млрд. Вашингтон обладает достаточными средствами, чтобы помогать Киеву до осени этого года, когда завершится текущий финансовый год, заверили в Белом доме.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Кремль видит в действиях США и других стран НАТО признаки прямого участия в конфликте. «НАТО, конечно, втягивается в конфликт на Украине. Поставки идут военной техники, тяжелой техники. <...> Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.

