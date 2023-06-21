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Пентагон заказал ракеты AMRAAM у Raytheon для Украины

Пентагон: США заказали ракеты AMRAAM у Raytheon на $1,1 млрд, в том числе для Украины

США заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на $1,1 млрд. Снаряды передадут в том числе Украине, говорится в сообщении Пентагона.

Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.

AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракеты находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО, включая Германию и Великобританию. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22.

Ракеты также могут использоваться американскими зенитными комплексами NASAMS. Украина уже получала такие комплексы от США. Ракеты AMRAAM также поставляла Киеву Великобритания.

Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. По состоянию на 2019 год компания была единственным производителем ракет AIM-120 AMRAAM.

Всего на долю иностранных заказчиков приходится 39% стоимости контракта. Ожидается, что производство по нему завершится к 2027 году.

Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности на примерно $40 млрд. Однако Associated Press сообщало, что эта сумма переоценена примерно на $6,2 млрд. Таким образом, общая стоимость оказанной США Украине военной помощи составляет примерно $34 млрд.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Кремль видит в действиях США и других стран НАТО признаки прямого участия в конфликте.

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