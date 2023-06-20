Макрон сообщил о прибытии на Украину зенитно-ракетных комплексов SAMP/T

Макрон: зенитно-ракетные комплексы SAMP/T прибыли на Украину и готовы к использованию

Зенитно-ракетные комплексы SAMP/T, отправленные Францией и Италией, доставлены на Украину и готовы к использованию, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на конференции по ПВО на полях авиасалона Ле Бурже.

«Рад сообщить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджи Мелони, что франко-итальянская система SAMP/T теперь развернута и действует на Украине, где она готова к защите ключевых объектов и жизней. Европа защищает Европу», — сказал Макрон (цитата по телеканалу TF1 Info).

SAMP/T Mamba — первая европейская противоракетная система средней дальности. Она была разработана консорциумом Eurosam, его ракеты Aster способны перехватывать воздушные цели на расстоянии 600 км. О решении отправить эту систему Украине в конце января сообщила газета L’Opinion: тогда Франция и Италия, по источникам издания, договорились заказать 700 ракет Aster-30 для SAMP/T за €2 млрд.

В январе поставки систем ПВО из Италии задерживались из-за «технических проблем», говорил глава Минобороны страны Антонио Таяни. Он утверждал, что политических факторов задержки нет. La Repubblica писала, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони призвал как можно скорее поставить Украине ЗРК SAMP/T.

О том, что комплексы должны «скоро прибыть» на Украину, еще в апреле говорил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Кремль заявлял, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» военной операции на Украине.