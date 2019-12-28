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Пентагон заказал авиаракеты средней дальности на $768 млн
Речь идет о ракетах класса «воздух — воздух», которыми оснащены ВВС США, Великобритании, Германии и других стран НАТО. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22
Ракеты AIM-120 на авианосце США (Фото: Paul Hanna / Reuters)

Пентагон заключил с компанией Raytheon — одним из крупнейших подрядчиков ВПК США — контракт на производство ракет средней дальности класса «воздух — воздух» (AIM-120 AMRAAM), сообщается на сайте американского ведомства.

Стоимость контракта — более $768 млн, запланированный срок окончания работ — 28 февраля 2023 года.

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При этом Пентагон уточняет, что 47% стоимости контракта (примерно $360 млн) будет покрыто за счет продажи оружия союзникам Соединенных Штатов — 22 странам, включая Польшу, Турцию, Саудовскую Аравию и Румынию.

AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракеты находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО, включая Германию и Великобританию. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22. По состоянию на 2019 год Raytheon — единственный производитель этого оружия.

В 2018 году Лондон заключил с Вашингтоном контракт на покупку примерно 200 AIM-120D. Сумма сделки составила $650 млн. Аналогичное соглашение о поставке ракет было заключено с Данией, но на $90 млн.

Автор: Артём Губенко
Теги: Пентагон, ракеты, ДРСМД
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