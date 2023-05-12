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Кипр и Мальта забрали «золотые паспорта» у 45 россиян

Spiegel: Кипр и Мальта лишили «золотых паспортов» 45 россиян
Кипр лишил гражданства, полученного за инвестиции, девять россиян и более 30 членов их семей, Мальта аннулировала «золотые паспорта» у двух человек. Большинство стран Европы перестали выдавать россиянам такие паспорта, но не все
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипр и Мальта лишили «золотых паспортов» 45 россиян, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на ответ Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Мориса Кернера от Свободной демократической партии Германии.

Гражданства Кипра лишились девять российских инвесторов и 34 члена их семей, среди них есть те, кто попал под санкции ЕС. Мальта оставила без «золотых паспортов» двух человек.

«Золотой паспорт» можно получить в обмен на инвестиции. Также существует понятие «золотой визы» — ее тоже можно получить за инвестиции, но она дает не гражданство, но, например, вид на жительство. Выдачу документов таким образом практикуют многие страны.

Spiegel отмечает, то Кипр требовал от желающих получить «золотой паспорт» инвестиции в размере не менее €2,5 млн. Обладатели паспорта в дальнейшем могли жить и вести бизнес во всех странах ЕС, поскольку Кипр является членом союза.

Еврокомиссия в марте прошлого года призвала страны Евросоюза отменить все существующие схемы получения «золотых паспортов». Кроме того, она попросила европейские правительства подумать над аннулированием уже выданных паспортов российским и белорусским гражданам, если они попали под санкции в связи с боевыми действиями на Украине.

В этом году европейские страны стали сворачивать свои программы «золотых виз». Например, это сделали Ирландия и Португалия. В прошлом году от такой программы отказалась Великобритания.

Несмотря на то что в большинстве государств Европы россиянам после начала боевых действий на Украине стали отказывать в выдаче «золотых паспортов», некоторые страны континента продолжают такую практику. Среди них — Черногория. В прошлом году гражданство в обмен на инвестиции там получили 140 россиян. Между Черногорией и ЕС действует безвизовый режим.

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