Маск оценил потери Украиной танков Leopard 2

Маск о потерях техники ВСУ: танков должно быть много или вообще не быть

Малое количество танков легко уязвимо против противотанковых ракет и мин. Об этом в комментарии в Twitter написал глава соцсети Илон Маск.

Один из пользователей с ником Wall Street Silver опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2. «Судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья», — написал он. Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования и что возможные новые поставки будут напрасными.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше иметь много танков, или не иметь их вообще», — написал Маск в ответ.

Ранее Мельников заявил, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2 из 300, которые у них стоят на вооружении. Дипломат считает, что бундесвер «без угрозы для собственной безопасности» может утроить количество переданных машин Украине. Мельник также попросил передать Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder.

В Кремле не раз критиковали передачу Западом военной техники Киеву. О том, что на фронте появились танки Leopard сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.