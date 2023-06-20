Следственный комитет попросил продлить домашний арест Блиновской на месяц

Следственный комитет попросил продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 июля, на месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Заседание по ходатайству следствия назначено на 12:00 21 июня.

Блиновскую 27 апреля задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией, ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. 22 мая Блиновскую оставили под домашним арестом. Защита просила избрать ей более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

Следственный комитет считает, что Блиновская, разделив свой бизнес на много частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, нанесла ущерб государству более чем на 918 млн руб. с 2019 по 2021 год. Помимо уклонения от уплаты налогов блогера обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль, перешедший ее мужу Алексею. Позже его обвинили по тем же статьям.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники, следствие в рамках дело арестовало банковские счета Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте, всего арест был наложен на 136 счетов.

Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Кроме того, она ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям.