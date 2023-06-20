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Следственный комитет попросил продлить домашний арест Блиновской на месяц

Следователи попросили продлить домашний арест Елене Блиновской еще на месяц

Следственный комитет попросил продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 июля, на месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Заседание по ходатайству следствия назначено на 12:00 21 июня.

Блиновскую 27 апреля задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией, ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. 22 мая Блиновскую оставили под домашним арестом. Защита просила избрать ей более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

Следственный комитет считает, что Блиновская, разделив свой бизнес на много частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, нанесла ущерб государству более чем на 918 млн руб. с 2019 по 2021 год. Помимо уклонения от уплаты налогов блогера обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль, перешедший ее мужу Алексею. Позже его обвинили по тем же статьям.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники, следствие в рамках дело арестовало банковские счета Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте, всего арест был наложен на 136 счетов.

Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Кроме того, она ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям.

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блогеры налоги Елена Блиновская Следственный комитет Пресненский суд
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