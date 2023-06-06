Глава ИРИ сравнил доходы марафонов Блиновской с подпольными казино
Центр внимания после пандемии сместился в цифровую среду, в этой сфере обнаружились люди, которые очень много зарабатывают, заявил в интервью РБК глава Института развития интернета Алексей Гореславский.
«Cтало понятно, что в интернете есть люди, которые очень много зарабатывают. Раньше искали и ловили подпольные казино, а сейчас — где эти подпольные казино на фоне, например, марафонов Елены Блиновской с точки зрения выручки и, соответственно, потенциально невыплаченных налогов?» — сказал Гореславский, объясняя всплеск проверок блогеров. Он пояснил, что цифровая среда является рынком, отсюда и интерес к блогерам.
Как отметил Гореславский, ранее доминировало мнение, что «интернет — это какая-то такая маргинальная часть мира», однако за время пандемии люди полностью «пересели в интернет».
Блиновскую 27 апреля задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией, ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Блогер находится под домашним арестом.
Как считает СК, Блиновская, раздробив свой бизнес, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, нанесла ущерб государству в размере более 918 млн руб. с 2019 по 2021 год. Помимо уклонения от уплаты налогов, Блиновскую обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль, перешедший ее мужу, оборудование для его фирмы и др. Алексея Блиновского обвинили по тем же статьям.
Источник ТАСС сообщал, что следствие в рамках дела арестовало банковские счета Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте. Арест наложили на 136 счетов. Председатель СК Александр Бастрыкин в середине мая сообщил, что Блиновская погасила только 10 млн руб. задолженности из 918 млн руб.
Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Кроме того, она ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям.