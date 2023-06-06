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Глава ИРИ сравнил доходы марафонов Блиновской с подпольными казино

Глава ИРИ Гореславский сравнил доходы марафонов блогера Блиновской с подпольными казино
Интернет ранее считался «такой маргинальной частью мира», однако теперь ясно, что там есть люди, которые много зарабатывают, заявил глава ИРИ. Он упомянул дело об уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Елены Блиновской

Центр внимания после пандемии сместился в цифровую среду, в этой сфере обнаружились люди, которые очень много зарабатывают, заявил в интервью РБК глава Института развития интернета Алексей Гореславский.

«Cтало понятно, что в интернете есть люди, которые очень много зарабатывают. Раньше искали и ловили подпольные казино, а сейчас — где эти подпольные казино на фоне, например, марафонов Елены Блиновской с точки зрения выручки и, соответственно, потенциально невыплаченных налогов?» — сказал Гореславский, объясняя всплеск проверок блогеров. Он пояснил, что цифровая среда является рынком, отсюда и интерес к блогерам.

Как отметил Гореславский, ранее доминировало мнение, что «интернет — это какая-то такая маргинальная часть мира», однако за время пандемии люди полностью «пересели в интернет».

Блиновскую 27 апреля задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией, ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Блогер находится под домашним арестом.

Как считает СК, Блиновская, раздробив свой бизнес, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, нанесла ущерб государству в размере более 918 млн руб. с 2019 по 2021 год. Помимо уклонения от уплаты налогов, Блиновскую обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль, перешедший ее мужу, оборудование для его фирмы и др. Алексея Блиновского обвинили по тем же статьям.

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Источник ТАСС сообщал, что следствие в рамках дела арестовало банковские счета Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте. Арест наложили на 136 счетов. Председатель СК Александр Бастрыкин в середине мая сообщил, что Блиновская погасила только 10 млн руб. задолженности из 918 млн руб.

Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Кроме того, она ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям.
 

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Интернет блогеры Елена Блиновская казино
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