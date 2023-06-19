Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Россия запросила 29 июня заседание Совета Безопасности ООН на тему поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

Заседание запросили для «противодействия продвижению одностороннего западного нарратива» на площадке Совбеза, пояснил дипломат. Полянский отметил, что 23 июня страны Запада уже запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

По словам Полянского, заседание 29 июня будет посвящено поставкам западного оружия на Украину и «их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса».

В России осуждают поставки Украине вооружения. Власти считают, что они ведут к эскалации и затягиванию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт».

В мае Россия уже запрашивала заседание Совбеза (СБ) ООН из-за поставок вооружения Украине. Это также произошло в ответ на заседание СБ по гуманитарной ситуации на Украине, которое запрашивали западные страны.

Совбез ООН состоит из 15 государств, пять из которых являются постоянными: Россия, США, Китай, Великобритания Франция, остальные — непостоянными, которые избираются на двухлетний срок. Сейчас в органе заседают Бразилия, Япония, Швейцария, Мозамбик, Габон, Мальта, Албания, Эквадор, ОАЭ и Гана. Пятерка постоянных членов имеет право вето.

В том же месяце генсек ООН Антониу Гутерриш призывал реформировать Совбез ООН из-за конфликта на Украине. По его словам, институт отражает соотношение сил 1945 года. Глава Евросовета Шарль Мишель предлагал приостановить членство России в Совбезе ООН. Власти Украины требовали исключить Россию из Совбеза за начало военной операции.

Президент России Владимир Путин также предлагал реформировать Совбез ООН. Он призывал привнести туда «мировое разнообразие» и включить государства Азии, Африки и Латинской Америки.