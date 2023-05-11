Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине

Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Россия запросила на 18 мая заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок западного вооружения Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.

На следующей неделе также состоится заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запросили западные страны. 12 мая пройдет неформальное заседание СБ по теме «гонений на каноническую УПЦ на Украине».

Накануне телеканал CNN узнал, что Великобритания предоставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, дальность стрельбы которых составляет более 250 км. Лондон получил от Киева гарантии отказа от использования этих ракет в отношении территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по «суверенной территории Украины».

CNN отмечает, что с помощью Storm Shadow Киев получит возможность атаковать объекты на подконтрольных России территориях, а также в Крыму. Глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине эти ракеты. По его словам, они позволят «оттеснить российские войска».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к такой помощи Запада Киеву. «Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он.