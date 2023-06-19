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Кадыров показал видео с бойцами «Ахмата» на атакованном диверсантами КПП

Кадыров показал видео с бойцами «Ахмата» на атакованном диверсантами КПП «Грайворон»

Кадыров показал видео с бойцами «Ахмата» на атакованном диверсантами КПП
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Чеченские силовики заступили на дежурство в Грайворонском таможенном пункте Белгородской области, который в мае атаковали украинские военные, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Еще совсем недавно, в последних числах мая этого года, на этом Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты. <...> Сегодня ситуация в этом районе совершенно иная», — написал он.

По словам Кадырова, на КПП до сих пор «ржавеет брошенная украинская техника и вооружение, которое бандиты побросали в спешном бегстве».

«В былые времена таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами — контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу, — продолжил глава Чечни. — Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?»

Кадыров опубликовал видео с таможенного пункта. На нем начальник отдела МВД Чечни по Курчалоевскому району Рустам Агуев позирует на фоне здания пункта с табличкой «Паспортный контроль» в руках. В такой же позе в мае на таможенном пункте позировал боец «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины) и экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов, объявленный в России в розыск. РДК брал на себя ответственность за атаку на Грайворон.

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22 мая в Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. В этот же день украинские танки обстреляли пограничный пункт пропуска «Грайворон», а затем вернулись на Украину. Атаку диверсантов отбили, сообщили позже в Минобороны.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новой атаке диверсантов на регион. Через несколько часов после заявления главы региона Минобороны сообщило, что атака украинской диверсионной группы была отбита.

На защиту Белгородской области от диверсантов решили отправить бойцов батальона «Запад-Ахмат». 15 июня Кадыров сообщил, что чеченские военные заступили на дежурство на КПП у села Козинка грайворонского направления.

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Чечня Белгородская область Грайворон диверсанты
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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