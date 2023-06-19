В НАТО выступили против заморозки конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО выступает против мира на российских условиях и заморозки конфликта

Йенс Столтенберг и Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

НАТО выступает против урегулирования конфликта на Украине на российских условиях, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.

«Мы все хотим окончания этой войны, но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие условий, продиктованных Россией», — сказал он.

Против заморозки конфликта высказывались как в Москве, так и в Киеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна будет продолжать добиваться своих целей «или посредством специальной военной операции, или другими доступными способами». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывал «не использовать слово «мир» в российских интересах», поскольку любая попытка заморозить, затянуть конфликт или «прекратить огонь» приведет лишь к «незаконченной войне, тлеющей в сердце Европы, и постоянной эрозии основ глобальной безопасности».

16 и 17 июня в Киеве и Санкт-Петербурге пребывала делегация лидеров и высокопоставленных представителей нескольких африканских стран, которые выступили за начало мирных переговоров. В частности, президент ЮАР Сирил Рамафоса среди шагов к миру называл деэскалацию и гарантии безопасности с обеих сторон, освобождение военнопленных, дипломатическое урегулирование.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что в случае переговоров с Россией произойдет заморозка конфликта. В Кремле, в свою очередь, говорили, что в идеях делегации африканских лидеров «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться».