Кремль допустил реализацию части африканских идей по Украине

Диалог с представителями стран Африки будет продолжаться, в частности на саммите, который через месяц пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил Песков

Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости / Reuters)

В идеях, которые изложила президенту Владимиру Путину 17 июня делегация африканских лидеров по урегулированию на Украине, «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков заявил, что диалог с представителями стран Африки будет продолжаться — в частности, на саммите, который через месяц пройдет в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе африканская делегация представила свою мирную инициативу властям России и Украины. В делегацию входят президенты ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды. 16 июня они посетили украинский город Бучу, а затем прибыли в Киев, где встретились с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день участники делегации приехали в Санкт-Петербург, где провели переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, мирная инициатива предусматривает урегулирование конфликта дипломатическим путем, деэскалацию конфликта с обеих сторон, гарантии безопасности всем сторонам, возобновление поставок зерна через Черное море, гуманитарную поддержку всех пострадавших, освобождение военнопленных и «определенные процессы, которые повлекут за собой окончание этой войны».

Путин, комментируя эту инициативу, заявил, что «Россия никогда не отказывалась от переговоров». В частности, на встрече с делегацией он показал проект мирного договора, который Москва и Киев предварительно согласовали год назад. По словам президента, Россия после согласования, как и обещала, отвела войска, однако киевские власти пренебрегли договоренностями. Говоря об африканской инициативе, позже в Кремле сообщили, что хоть и не все ее положения коррелируют с российскими, но работа будет продолжена.

В Киеве, в свою очередь, выступили против переговоров до вывода российских войск — там считают, что это будет значить заморозку конфликта. «Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — заявил Зеленский.