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Командир «Ахмата» спрогнозировал длительность контрнаступления ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: контрнаступление ВСУ может продлиться еще около месяца
Фото: Rick Mave / Global Look Press
Фото: Rick Mave / Global Look Press

Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны России с начала лета неоднократно сообщало о пресечении попыток украинской стороны наступать по нескольким направлениям. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По его словам, ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление Киева уже идет. Позже он отмечал, что украинские войска столкнулись с очень серьезным сопротивлением. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, наступление будет продолжаться несколько недель или месяцев.

Командир «Ахмата» спрогнозировал длительность контрнаступления ВСУ
Командир «Ахмата» спрогнозировал длительность контрнаступления ВСУ

Теги
Апты Алаудинов "Ахмат" контрнаступление Украина ВСУ
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