В МИДе назвали цель военного присутствия России в Приднестровье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 17:00
Павлюченкова проиграла свой первый c 2021 года четвертьфинал турнира WTA Спорт, 17:01
Почти сумасшествие: что любовь делает с человеком Pro, 17:00
«Яндекс» прокомментировал условия сделки с инвесторами Бизнес, 17:00
Умер бывший хоккеист и менеджер «Авангарда» Евгений Хацей Спорт, 16:53
Специалисты объяснили, при каких условиях можно лишиться пенсии Общество, 16:52
Как лидеры четырех стран прошли по лестнице в Кремле, а Лукашенко свернул Политика, 16:48
Рогозин прокомментировал учения Украины по прорыву линий обороны Политика, 16:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Мусульмане попросили проверить на антисемитизм эксперта из дела Беркович Политика, 16:45
Lada Vesta NG получит 1,8-литровый мотор и «автомат» в 2024 году Авто, 16:43
До Квон и его партнер оплатили залог в €800 тыс. и остались в тюрьме Крипто, 16:38
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 16:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
Роботы и маркетплейсы: 5 трендов Московского предпринимательского форума Тренды, 16:33
Метод тарелки или подсчет калорий: как эффективнее контролировать вес Pro, 16:33

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

В МИДе назвали цель военного присутствия России в Приднестровье

Замглавы МИДа Галузин: военное присутствие России в Приднестровье — гарантия мира
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Военное присутствие России в Приднестровье — гарантия мира в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью «РИА Новости».

«Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе», — сказал он.

Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности составляет около 450 человек.

Галузин отметил «сложную ситуацию в области безопасности, складывающуюся вокруг региона». Замглавы МИДа упомянул подготовку теракта против руководства Приднестровья, украинские формирования на границе с регионом, а также начало «реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии».

В начале мая Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев. Глава представительства непризнанной республики Леонид Манаков говорил, что это будет оправдано в случае роста рисков безопасности, в том числе провокаций и террористической угрозы. Он добавил, что миротворцы — основной фактор безопасности в регионе и главное препятствие для «горячих голов» в Кишиневе.

Власти Молдавии призывают Россию к выводу войск с территории Приднестровья. «Мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов с левобережья Днестра и продолжаем выступать за мирное разрешение этого конфликта», — говорила президент Майя Санду. В феврале премьер-министр Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать регион.

Читайте на РБК Pro
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Время платить: чем высокий корпоративный долг грозит западным странам
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist
Теги
Приднестровье миротворцы МИД Молдавия

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Приднестровье ответило на призывы Молдавии вывести миротворцев России
Политика
В Приднестровье заявили, что жителям шлют призывы нападать на Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter