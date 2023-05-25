В МИДе назвали цель военного присутствия России в Приднестровье

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Военное присутствие России в Приднестровье — гарантия мира в регионе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью «РИА Новости».

«Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе», — сказал он.

Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности составляет около 450 человек.

Галузин отметил «сложную ситуацию в области безопасности, складывающуюся вокруг региона». Замглавы МИДа упомянул подготовку теракта против руководства Приднестровья, украинские формирования на границе с регионом, а также начало «реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии».

В начале мая Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев. Глава представительства непризнанной республики Леонид Манаков говорил, что это будет оправдано в случае роста рисков безопасности, в том числе провокаций и террористической угрозы. Он добавил, что миротворцы — основной фактор безопасности в регионе и главное препятствие для «горячих голов» в Кишиневе.

Власти Молдавии призывают Россию к выводу войск с территории Приднестровья. «Мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов с левобережья Днестра и продолжаем выступать за мирное разрешение этого конфликта», — говорила президент Майя Санду. В феврале премьер-министр Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать регион.