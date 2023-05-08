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Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

Глава представительства ПМР: Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев
В Тирасполе считают, что российские миротворцы являются главным препятствием для горячих голов в Кишиневе, и пока они остаются в республике, Молдавия «скована в любых военных планах» против Приднестровья
Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости
Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Власти Приднестровья просят Россию увеличить число миротворцев, сообщил «РИА Новости» глава представительства непризнанной республики Леонид Манаков.

По словам дипломата, в 1995 году Россия снизила численность контингента с шести до двух мотострелковых батальонов, или 450 человек. «При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек», — сказал он.

Манаков отметил, что увеличение числа миротворцев оправдано в случае роста рисков безопасности, в том числе провокаций и террористической угрозы. Этот контингент — основной фактор безопасности на Днестре и главное препятствие для горячих голов в Кишиневе, и пока миссия продолжается, Молдавия скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья, заявил он. Дипломат считает, что нарастить миротворческие силы можно в том числе за счет россиян, которые проживают в республике.

Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. В регионе также располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося с советских времен военного имущества и снаряжения.

Власти Молдавии не раз призывали Россию к выводу войск с территории Приднестровья. «Мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов с левобережья Днестра и продолжаем выступать за мирное разрешение этого конфликта», — говорила президент Майя Санду. В молдавском МИДе присутствие российских миротворцев в регионе называли «фактором нестабильности». В феврале премьер-министр Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать регион. В Кремле в ответ рекомендовали Кишиневу осторожнее высказываться на эту тему.

В начале мая глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сказал, что российские миротворцы в течение 30 лет блестяще выполняют свои задачи в Приднестровье и должны остаться в республике, даже если власти Молдавии захотят выйти из соглашения, которое инициировало создание миссии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Приднестровье миротворцы Молдавия
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