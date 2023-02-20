Кремль рекомендовал Молдавии осторожно говорить о военных в Приднестровье

Российские миротворцы продолжат выполнять свои функции в Приднестровье, заявил Песков. Новый молдавский премьер-министр Речан сказал о необходимости вывести этот контингент из республики

Дорин Речан (Фото: Dumitru Doru / ТАСС)

Представителям властей Молдавии следует осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова нового молдавского премьер-министра Дорина Речана о демилитаризации региона, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что у Москвы и Кишинева «весьма напряженные» отношения, Молдавия «скатывается в такую антироссийскую истерию» и такое «отсутствие конструктивизма вряд ли» поможет республике.

«Что касается Приднестровья, мы продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]», — сказал он.

Речь идет о заявлении Речана, которое он сделал 18 февраля в эфире TV8, через два дня после утверждения его парламентом как главы правительства. Он заявил, что Приднестровье следует демилитаризовать путем вывода российских войск, также необходимо проводить экономическую и социальную интеграцию граждан.

Речан также подчеркнул, что против Молдавии идет «гибридная война», и хотя страна заявила о своем нейтралитете, ей необходимо позаботиться об укреплении обороны, чтобы отразить «потенциальную агрессию».

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.

В январе глава молдавского МИДа Николай Попеску назвал присутствие российских войск в регионе «фактором нестабильности», но подчеркнул, что добиваться их вывода из Приднестровья Молдавия будет только путем переговоров с Москвой и Тирасполем.