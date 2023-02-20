Кремль рекомендовал Молдавии осторожно говорить о военных в Приднестровье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Филиппа Дзядко не пустили в Грузию Политика, 13:52
Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн Политика, 13:50
Как в России планируют укреплять «цифровой суверенитет»: семь векторов Pro, 13:45
«Инвитро» объявила о запуске медицинской франшизы Пресс-релиз, 13:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:41
Как расторгнуть договор с подрядчиком при строительстве загородного дома Недвижимость, 13:39
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 13:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Берлинале-2023: лузеры и абьюзеры Стиль, 13:37
Wildberries ввела новые правила продажи БАДов Бизнес, 13:31
Hongqi выпустит новый электрокроссовер Авто, 13:29
Байден объяснил визит в Киев перед годовщиной военной операции Политика, 13:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Курсы трех токенов упали после объявления о делистинге с биржи Binance Крипто, 13:21
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:15
Политика ,  
0 

Кремль рекомендовал Молдавии осторожно говорить о военных в Приднестровье

Кремль посоветовал Молдавии осторожно говорить о выводе российских сил из Приднестровья
Российские миротворцы продолжат выполнять свои функции в Приднестровье, заявил Песков. Новый молдавский премьер-министр Речан сказал о необходимости вывести этот контингент из республики
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: Dumitru Doru / ТАСС)

Представителям властей Молдавии следует осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова нового молдавского премьер-министра Дорина Речана о демилитаризации региона, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что у Москвы и Кишинева «весьма напряженные» отношения, Молдавия «скатывается в такую антироссийскую истерию» и такое «отсутствие конструктивизма вряд ли» поможет республике.

«Что касается Приднестровья, мы продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]», — сказал он.

Речь идет о заявлении Речана, которое он сделал 18 февраля в эфире TV8, через два дня после утверждения его парламентом как главы правительства. Он заявил, что Приднестровье следует демилитаризовать путем вывода российских войск, также необходимо проводить экономическую и социальную интеграцию граждан.

Речан также подчеркнул, что против Молдавии идет «гибридная война», и хотя страна заявила о своем нейтралитете, ей необходимо позаботиться об укреплении обороны, чтобы отразить «потенциальную агрессию».

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.

Читайте на РБК Pro
Какие страны вводят миграционные ограничения для россиян, а какие нет
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Три магических числа Яндекса: о чем говорит отчет российского ИТ-гиганта
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать

В январе глава молдавского МИДа Николай Попеску назвал присутствие российских войск в регионе «фактором нестабильности», но подчеркнул, что добиваться их вывода из Приднестровья Молдавия будет только путем переговоров с Москвой и Тирасполем.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Молдавия Приднестровье Дмитрий Песков
Материалы по теме
Лавров предупредил о последствиях при угрозе миротворцам в Приднестровье
Политика
Санду понадеялась на вступление Молдавии в ЕС вместе с Приднестровьем
Политика
Президент Молдавии заявила, что Россия отправила «своих людей» в страну
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter