Мэр Харькова заявил о неготовности жителей к появлению улицы Бандеры

Мэр Харькова Терехов: жители не готовы к появлению в городе улицы Степана Бандеры

Жители Харькова не готовы к появлению в городе улицы Степана Бандеры, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом).

«Я пока не представляю этого. <...> Мы пока не рассматриваем такую возможность», — ответил он на вопрос о возможности появления в городе такой улицы.

Он добавил, что власти планируют изменить около 400 топонимов. Однако делать это будут постепенно, уточнил Терехов. Массовая смена названий, по мнению мэра, может вызвать коллапс.

«Часть [объектов] мы уже переименовали. Часть на следующую сессию будем выносить и переименуем», — заключил он.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) и один из инициаторов создания ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена). Целью этих движений провозглашалась борьба за независимость Украины. После вторжения Германии в Польшу Бандера некоторое время сотрудничал с немецкой военной разведкой, но вскоре был арестован гитлеровцами и отправлен в концлагерь. После освобождения он переехал в Мюнхен, где в 1959 году был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.

После начала российской спецоперации в некоторых городах Украины стали менять топонимы, связанные с Россией и Советским Союзом, а также демонтировать памятники. Десятки улиц, названных в честь российских и советских деятелей переименовали во Львове, в Киеве и Чернигове, Черновцах и других городах Украины.

Улица Степана Бандеры появилась в Виннице. При этом в поселке городского типа Тывров Винницкой области ее переименовали в Логанскую. Как отмечает издание «Слово и дело» в 2022 году улицы имени Степана Бандеры появились в девяти городах Украины.