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Военная операция на Украине ,  

В Киеве поменяли 40 связанных с Россией названий улиц и площадей

Кличко: в Киеве переименовали еще 40 связанных с Россией и СССР улиц
На Украине после начала спецоперации активизировался процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР. Всего в Киеве утвердили переименование уже почти 200 улиц и площадей
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Депутаты Киевсовета утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», — написал он.

Мэр привел несколько примеров старых и новых топонимов Киева:

  • улица Карла Маркса — улица Иоганна Вольфганга Гете;
  • улица Пушкинская — улица Евгения Чикаленко;
  • площадь Героев Бреста — площадь Чернобаевская;
  • улица Александра Матросова — улица Генерала Кульчицкого;
  • улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина.

Градоначальник отметил, что новые названия для улиц и площадей с помощью электронного голосования выбирали сами киевляне. Всего на голосование вынесено 296 объектов, уточнил Кличко.

На Украине активизировались инициативы по переименованию «российских» названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников после начала российской спецоперации в конце февраля. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

В апреле Кличко обещал переименовать все улицы, проспекты и станции, названия которых связаны с Россией и СССР. Тогда же он анонсировал переименование первых 58, в том числе названных в честь писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Грибоедова, композиторов Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Михаила Глинки, ученых Климента Тимирязева и Константина Циолковского. Также предлагается переименовать улицу Юрия Гагарина и площадь Александра Пушкина. В августе депутаты Киевсовета утвердили переименование еще 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины.

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