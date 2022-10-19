В Винницкой области переименовали улицу Бандеры

В поселке городского типа Тывров Винницкой области Украины улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую. Решение местной рады опубликовала в своем телеграм-канале народный депутат Софья Федина.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена).

После вторжения Германии в Польшу Бандера некоторое время сотрудничал с немецкой военной разведкой, но вскоре был арестован гитлеровцами и отправлен в концлагерь. После освобождения он переехал в Мюнхен, где в 1959 году был убит агентом КГБ.