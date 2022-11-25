В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры

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В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в улицу Степана Бандеры, сообщает городской совет на своем сайте.

«Сегодня депутаты городского совета приняли знаковое решение, ознаменовавшее завершение на территории общины процесса деколонизации топонимов. <...> Среди последних решений: улица Льва Толстого теперь будет носить имя лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а безымянная улица, простирающаяся от Немировского шоссе до аэропорта «Винница», переименована в честь Ивана Трейка, который был одним из девяти генералов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация)», — сообщает горсовет.

Также в Виннице приняли решение о переименовании улиц, переулков и проездов, названных в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина и Ивана Черняховского. Горсовет отметил, что всего «в рамках деколонизации» свои названия сменили 232 городских объекта.

После начала российской спецоперации в некоторых городах Украины стали менять топонимы, связанные с Россией, а также демонтировать памятники.

В середине апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении переименовать улицы, проспекты и станции с «российскими» названиями. 27 октября Кличко сообщил об утверждении смены названий 40 улиц, переулков и площадей, «названия которых связаны с Россией и советским прошлым». Во Львове в апреле заявили о переименовании около 30 улиц, названных в честь российских деятелей, а в Чернигове летом изменили названия 15 улиц и пяти переулков. В октябре в Черновцах переименовали 57 связанных с Россией и СССР названий.

В некоторых городах демонтировали памятники, связанные с российским и советским прошлым. В Николаеве снесли бронзовый бюст Александра Пушкина, то же сделали в Чернигове. В Киеве по решению мэрии демонтировали часть мемориала Дружбы народов. В Одессе также провели голосование о демонтаже памятника Екатерине II, большинство принимавших участие в голосовании на сайте мэрии его поддержали.

Степан Бандера (1909–1959) — лидер ОУН и один из инициаторов создания ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии. Целью этих движений провозглашалась борьба за независимость Украины. Бандеру ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский в Мюнхене в 1959 году.