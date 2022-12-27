Власти Изюма переименовали улицу Высоцкого в улицу Стива Джобса

В Изюме переименовали улицу Высоцкого и еще 18 связанных с Россией названий улиц

В Изюме (Харьковская область Украины) переименовали 19 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Так, улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Это следует из распоряжения, которое на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) опубликовал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

«Свои достойные места в местной топонимике получат выдающиеся украинцы [лидер движения «Народный Рух»] Вячеслав Черновол, [певица, народная артистка СССР] Диана Петриненко, [футболист и тренер киевского «Динамо»] Валерий Лобановский, [главнокомандующий Украинской повстанческой армии (признана экстремистской в России и запрещена)] Роман Шухевич, [украинский правозащитник] Левко Лукьяненко. <...> [Основатель Apple] Стив Джобс и [экс-премьер-министр Израиля] Голда Меир — их имена также украсят наш город», — написал Мацокин.

Согласно документу, улицу Алябьева переименуют в улицу Валерия Лобановского, улицу Виктора Цоя — в улицу Кузьмы Скрябина, улицу Панфилова — в улицу Голды Меир, улицу Путийную — в улицу Романа Шухевича и т.д.

После начала военной операции на Украине возобновились инициативы по переименованию российских названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников. Летом украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

25 декабря в Кременчуге (Полтавская область Украины) переименовали улицу Молодогвардейцев в улицу Романа Шухевича. Летом власти Киева утвердили переименование уже 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией, всего на голосование было вынесено 296 объектов.