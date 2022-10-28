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В Черновцах переименовали 57 связанных с Россией и СССР названий улиц

В Черновцах переименовали 57 улиц из-за связи названий с Россией
Свои исторические названия вернут улицы Гагарина, Новикова-Прибоя, Гастелло и еще несколько десятков
Фото: klichuk.roman / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: klichuk.roman / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Власти Черновцов решили «дерусифицировать» город — переименовать улицы, названия которых связаны с Россией или СССР, сообщил в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мэр Роман Кличук.

Улица Юрия Гагарина вернет историческое название Вокзальная, улица Николая Гастелло станет Рошинской. Улица, названная в честь писателя Алексея Новикова-Прибоя, будет переименована в Иона Сбиеры (румынский филолог). Всего изменятся названия 57 улиц.

После начала российской спецоперации в некоторых городах Украины стали менять топонимы, связанные с Россией. В июне Минкультуры Украины анонсировало создание Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

27 октября о смене названий 40 улиц, переулков и площадей сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Летом 15 улиц и пять переулков переименовали в Чернигове.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Черновцы
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