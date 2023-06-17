Пушилин оценил план стран Африки по урегулированию на Украине

Денис Пушилин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

План африканских стран по урегулированию на Украине не отвечает интересам России в полной мере, как и другие подобные зарубежные инициативы, но спорить с отдельными его пунктами невозможно. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Пушилин сказал, что ранее планы мирного урегулирования уже предлагали США и Китай. Пекин представил план из 12 пунктов в годовщину начала спецоперации. Вашингтон ранее заявлял, что Соединенные Штаты поддержат инициативу, с которой будет согласна сама Украина.

«И тогда, и сейчас наша позиция неизменна. Мы не можем остановить СВО (специальную военную операцию. — РБК) до тех пор, пока не достигнем полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации украинской территории. В противном случае мы получим конфликт, тлеющий у наших границ», — сказал врио главы ДНР.



В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине.Представители Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта посетили Москву и Киев в середине июня — на это согласились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

16 июня делегация африканских стран посетила Киев, где провела переговоры с Зеленским. После встречи глава ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что африканские лидеры призвали завершить конфликт как можно скорее. 17 июня политики прибыли в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным. Российская сторона заявляла, что до начала встречи проект мирного плана не получала.

Агентство Reuters со ссылкой на проект документа писало, что план африканских стран предусматривает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.