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В Петербурге началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине

В Петерубрге в Константиновском дворце началась встреча президента Владимира Путина с делегацией лидеров африканских стран, которая накануне посетила Украину. На переговоры с Путиным приехали президент ЮАР Сирил Рамфоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали.

Как ожидается, стороны обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и «зерновую сделку».

Материал дополняется.

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