Немецкая экономика была конкурентоспособной из-за российского газа, но Берлин лишил себя таких преимуществ, считает Песков

Дмитрий Песков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Германия, следуя в фарватере политики США, стреляет себе в ногу, отказываясь от сотрудничества с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона, потому что НАТО руководит именно Вашингтон. <...> Делает это Германия, наступая себе на ногу и стреляя себе в ногу», — сказал Песков.

Он добавил, что «восхищающая конкурентоспособность германской промышленности» зиждилась «на российском трубном газе». Теперь, когда Берлин лишил себя «этих конкурентных преимуществ», это скажется наиболее негативным образом на ее экономике, подчеркнул Песков.

14 июня Германия представила первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В 40-страничном документе предусмотрены меры противодействия как внутренним, так и внешним угрозам в ближайшие годы. Стратегию представил канцлер Олаф Шольц и члены кабинета министров, включая главу Минобороны Бориса Писториуса и главу МИДа Анналену Бербок. Последняя отметила, что речь идет не только о потенциальных военных угрозах, но и об экономике, экологии, изменении климата и кибербезопасности.

Россия в концепции названа «самой серьезной угрозой миру и безопасности» в Европе в обозримом будущем. Введя войска на территорию Украины, российская сторона стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность» соседней страны.

5 марта Шольц заявил, что Германия независима от поставок российских газа, угля и нефти, избежав при этом экономического кризиса и нехватки ресурсов. Берлин стал отказываться от российских энергоресурсов в 2022 году. С августа начал действовать запрет на поставки угля, с декабря — на морские поставки нефти. В феврале 2023 года вступило в силу эмбарго на морские поставки нефтепродуктов.