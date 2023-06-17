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Песков исключил business as usual с западными СМИ

Песков: Россия готова принимать западные СМИ, но business as usual больше не будет
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Россия готова давать аккредитацию для журналистов из недружественных стран на крупные мероприятия в зависимости от поведения как изданий, от которых выдвигаются корреспонденты, так и стран. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Посмотрим, какой будет режим, как они [издания] будут себя вести. <...> Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах — в недружественных. Все международные агентства распространения информации работают. Business as usual больше не будет», — сказал Песков.

По его словам, российские власти готовы принимать репортеров стран Запада, но плохое отношение к российским журналистам за границей недопустимо.

2 июня Песков рассказал, что журналисты из недружественных России государств не смогут посетить ПМЭФ.

13 апреля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты не согласовали прибытие российских журналистов для сопровождения министра иностранных дел Сергея Лаврова. В тот месяц Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН. Позже постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что Лаврову и большей части российской делегации одобрили визы для посещения Совбеза. При этом журналистам визы не выдали, уточняла официальный представитель МИД Мария Захарова.

Перед вылетом в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН Лавров заявил, что «мы это не забудем и не простим». По его мнению, страна, которая называет себя самой свободной и самой справедливой, по итогу струсила давать россиянам визы.

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Песков исключил business as usual с западными СМИ
Песков исключил business as usual с западными СМИ

Теги
Дмитрий Песков журналисты ПМЭФ аккредитация
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