Посол сообщил, что США не согласовали прибытие борта Лаврова в Нью-Йорк

Лавров должен прибыть в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на мероприятия 24-25 апреля, но прибытие его самолета не согласовано, визы российской делегации не выданы. Посол Антонов призвал США соблюдать свои обязательства перед ООН

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (Фото: Reuters)

США не оформили визы российской делегации и журналистам для визита на мероприятия ООН и не согласовали прибытие спецборта главы МИДа Сергея Лаврова, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в телеграм-канале дипмиссии.

«Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра [Лаврова]. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений», — сказал Антонов.

Посол отметил, что в американское посольство в России еще в конце марта направили запрос по оформлению виз, но пока ни одного разрешение не выдано. Антонов призвал Вашингтон решить вопрос, поскольку невыдача виз является «нарушением обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН», которая находится в Нью-Йорке.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН (эта функция ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому). По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24-25 апреля. Постпред допускал, что там может состояться встреча Лаврова с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.



Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 12 апреля заявил, что организация «полностью рассчитывает на выполнение принимающей страной своих обязательств».

Лавров последний раз посещал мероприятия ООН в сентябре прошлого года, он выступал на заседании Генеральной ассамблеи и проводил встречу с генсеком Антониу Гуттеришем. Перед этой поездкой также возникли проблемы с выдачей визы Лаврову, который с февраля 2022-го находится под американскими санкциями. Они, в частности, предполагают запрет на въезд в страну.