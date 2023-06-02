ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран

Песков: на ПМЭФ-2023 не аккредитовали ни одного журналиста из недружественных стран

Экономический форум пройдет в июне, на нем выступит Путин. В этот раз журналистам из всех недружественных стран откажут в аккредитации

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Журналисты из недружественных России государств не смогут посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, «было принято решение не аккредитовать» их, сообщил представитель президента Дмитрий Песков изданию The Bell (признано Минюстом иностранным агентом).

Он не уточнил причины такого решения.

Журналисты из двух крупнейших западных изданий рассказали The Bell, что их коллегам 1 июня подтвердили аккредитацию, но уже на следующий день ее отозвали, не уточнив причин. Сотрудники двух других западных СМИ добавили, что в этом году решили пропустить форум.

Источники The Bell среди бывших сотрудников «Росконгресса» рассказали, что при подготовке прошлогоднего ПМЭФ-2022 им выдали «особые инструкции» в отношении американских и европейских журналистов. Следовало составить предельно детальную анкету о сотруднике СМИ и направить ее «куда-то наверх».

РБК направил запрос в пресс-центр фонда «Росконгресс».

Прежде в правилах об аккредитации журналистов на ПМЭФ говорилось, что заявки принимаются от российских и зарубежных корреспондентов. СМИ из России при этом должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре, а иностранные медиа — иметь регистрацию в МИДе. В нынешних правилах иностранные журналисты не упоминаются.