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ПМЭФ-2023 ,  
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ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран

Песков: на ПМЭФ-2023 не аккредитовали ни одного журналиста из недружественных стран
Экономический форум пройдет в июне, на нем выступит Путин. В этот раз журналистам из всех недружественных стран откажут в аккредитации
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Журналисты из недружественных России государств не смогут посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, «было принято решение не аккредитовать» их, сообщил представитель президента Дмитрий Песков изданию The Bell (признано Минюстом иностранным агентом).

Он не уточнил причины такого решения.

Журналисты из двух крупнейших западных изданий рассказали The Bell, что их коллегам 1 июня подтвердили аккредитацию, но уже на следующий день ее отозвали, не уточнив причин. Сотрудники двух других западных СМИ добавили, что в этом году решили пропустить форум.

Источники The Bell среди бывших сотрудников «Росконгресса» рассказали, что при подготовке прошлогоднего ПМЭФ-2022 им выдали «особые инструкции» в отношении американских и европейских журналистов. Следовало составить предельно детальную анкету о сотруднике СМИ и направить ее «куда-то наверх».

РБК направил запрос в пресс-центр фонда «Росконгресс».

Прежде в правилах об аккредитации журналистов на ПМЭФ говорилось, что заявки принимаются от российских и зарубежных корреспондентов. СМИ из России при этом должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре, а иностранные медиа — иметь регистрацию в МИДе. В нынешних правилах иностранные журналисты не упоминаются.

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ПМЭФ в этом году пройдет 14–17 июня, его тема: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». В деловой программе 140 мероприятий и тысяча спикеров. Президент Владимир Путин выступит 16 июня.

Власти России считают недружественными Украину, США, Монако, все страны Евросоюза, Микронезию, Исландию и др. При этом Путин считает термин неправильным. Он предлагает в качестве более точного определения словосочетание «недружественные правители».

ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран
ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
ПМЭФ журналисты список недружественных стран «Росконгресс»
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