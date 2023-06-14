Член палаты представителей США внесла статьи об импичменте Байдену

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — написала она.

Статьи об импичменте — заявление, в котором указываются основания для отстранения должностного лица. В США они рассматриваются палатой представителей и сенатом. Статьи об импичменте играют ту же роль, что и обвинительное заключение в уголовном процессе.

Как пишет Fox News, Боберт стала соавтором резолюции об импичменте Байдену и вице-президенту Камале Харрис, выдвинутой республиканцем Энди Оглзом. В частности, он обвинил президента в неоднократном злоупотреблении служебным положением и «эксплуатации ресурсов налогоплательщиков».

Харрис, по мнению республиканца, проявила «чрезвычайную некомпетентность в выполнении своих обязанностей и безразличие к американцам, страдающим в результате продолжающегося кризиса на южной границе». «Допуская вторжение нелегальных мигрантов и незаконных наркотиков в Соединенные Штаты <...> вице-президент Камала Дейви Харрис прямо предала доверие граждан Соединенных Штатов», — говорится в резолюции.

За время президентства Байдена, который занимает пост главы государства с января 2021 года, республиканцы неоднократно призывали объявить ему импичмент. Причинами становились, к примеру, обстоятельства вывода войск из Афганистана, энергетическая политика и ненадлежащее обращение с секретными документами. Ни одна из резолюций не была поддержана большинством в Палате представителей.