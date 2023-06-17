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Антонов и Трейси встретились в Вашингтоне

Антонов встретился с послом США Трейси для обсуждения двусторонней повестки

Российский посол в США Анатолий Антонов и руководитель американского диппредставительства в Москве Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба посольства России.

«16 июня в Вашингтоне состоялась встреча Посла России в США А.И.Антонова и Посла США в России Л.Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — сообщили в российском диппредставительстве, не приводя других подробностей встречи послов.

В последний раз в российском посольстве сообщали о встрече Антонова с Трейси 24 января. Тогда она стала новым руководителем американской дипмиссии в Москве.

Сенат США утвердил Трейси послом в конце декабря прошлого года. Она стала первой женщиной — главой дипмиссии за всю историю отношений двух стран. До назначения в Россию Трейси возглавляла посольство США в Армении.

Предыдущий посол США в России Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за болезни жены. Он занимал должность в течение трех лет.

Теги
Анатолий Антонов Линн Трейси посольство России в США Посольство США
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