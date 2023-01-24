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Посол России встретился с новой главой дипмиссии США в Москве Линн Трейси

Посол России в США Антонов встретился с новым послом страны в Москве Линн Трейси

Посол России в США Анатолий Антонов встретился с новой главой дипмиссии США в Москве Линн Трейси, встреча прошла в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского представительства.

«В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси», — сообщили в дипмиссии, не раскрывая деталей.

Сенат США утвердил Трейси послом в конце декабря прошлого года. Она станет первой женщиной — главой дипмиссии за всю историю отношений двух стран. До назначения в Россию Трейси возглавляла посольство США в Армении. Как уточняли источники РБК, знакомые с ситуацией, Трейси должна приехать в Москву в конце января.

Предыдущий посол США в России Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за болезни жены. Он занимал должность в течение трех лет. До прибытия Трейси его обязанности исполняет временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

Новый посол ставит перед собой цель увеличить численность сотрудников посольства и в перспективе возобновить выдачу виз, говорил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Она сосредоточит свое внимание на руководстве посольства, поддержании двусторонних отношений в период чрезвычайно высокого напряжения и работе с российскими властями, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства», — отмечал он.

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Теги
США посол Линн Трейси Анатолий Антонов Вашингтон встреча
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