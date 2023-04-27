Посол США в России назвала странным и средневековым понятие «англосаксы»

Линн Трейси (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Понятие «англосаксы», которое упоминается в новой концепции внешней политики России, — странное и средневековое, заявила посол США в Москве Линн Трейси в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я хотела бы сказать об очень странном упоминании [в концепции внешней политики России] «англосаксов». Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — отметила дипломат. Трейси добавила, что США являются многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира.

Понятие «англосаксы» не раз употребляли российские ведомства и представители руководства страны. В начале февраля 2022 года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, говоря об американской администрации, заявила, что «англосаксам нужна война любой ценой».

В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что западная идея о «порядке, основанном на правилах», должна быть отвергнута миром как несостоятельная и вредная для человечества. «Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», — считает политик.

Понятие «англосаксы» употреблял и президент России Владимир Путин. В конце сентября, после взрывов на газопроводах системы «Северный поток», он обвинил в случившемся «англосаксов», которым «уже мало санкций». Произошедшее глава государства назвал диверсией.

Кремль 31 марта опубликовал новую концепцию внешней политики России. В ней также упоминается этот термин. В разделе «США и другие англосаксонские государства» сказано, что «курс России в отношении США носит комбинированный характер». «Отношения с другими англосаксонскими государствами Российская Федерация намерена выстраивать в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать ее законные интересы», — отмечается в документе.