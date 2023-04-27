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Посол США заявила о «просчете» России на Украине

Посол США: Россия допустила просчет на Украине, ожидая, что украинцы будут рады ее войскам
По мнению Линн Трейси, начиная спецоперацию, Россия рассчитывала, что украинцы будут приветствовать ее военных, однако этого не случилось. Дипломат подчеркнула, что нынешний конфликт никак не укрепляет безопасность России
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия, начиная военную операцию на Украине в 2022 году, допустила просчет, ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска. Об этом заявила новый посол США Линн Трейси в интервью газете «Коммерсантъ».

«Россия допустила просчет: судя по тому, как она решила войти на Украину, явно ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска, а украинцы этого не сделали. Украинцы ответили сопротивлением, мы это сопротивление видим, это не продукт пропаганды. Мы видим, что украинцы демонстрируют волю к борьбе и защите своей страны», — заявила посол.

По ее словам, нынешний конфликт никак не помогает укрепить безопасность России, а украинцы, наоборот, стали более нацелены вступить в НАТО. «И не только украинцы, а Финляндия и Швеция — страны, которые долгое время сохраняли нейтралитет. Финляндия только что вступила в НАТО, и мы ожидаем, что следующей будет Швеция», — отметила дипломат.

В то же время Трейси подчеркнула, что США не рассматривают россиян как врагов, а также напомнила об общей истории двух народов, включая победу над нацизмом. «Война против Украины стала для России крупным просчетом. Она ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастет. Санкции и меры экспортного контроля причинили российскому финансовому сектору ущерб на миллиарды долларов и сильно затормозили технический прогресс страны», — подчеркнула посол.

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. О том, что она прибудет в Россию в конце января, говорили РБК два источника, знакомых с ситуацией. До этого обязанности временной поверенной в делах Соединенных Штатов исполняла Элизабет Руд.

Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений с Россией. Новый посол впервые посетила МИД России в этом качестве 30 января для вручения копий верительных грамот. После этого она де-факто приступила к исполнению обязанностей посла.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, заявлял, что Россия «не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины», и что «столкновение России с этими силами неизбежно». «Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — говорил он.

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Целью военных действий Путин тогда называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление «к демилитаризации и денацификации» соседней страны. Позже он неоднократно повторял свои тезисы. При этом глава государства называл события на Украине трагическими, а украинский народ — «братским».

Западные страны осудили российскую спецоперацию, выразили поддержку Киеву и ввели против Москвы жесткие санкции. США и их союзники продолжают оказывать Украине военную поддержку. Президент Джо Байден ранее говорил, что США будут поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине посол США Линн Трейси просчеты Россия украинцы
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