«Росатом» анонсировал визит главы МАГАТЭ в Москву на следующей неделе

Рафаэль Гросси (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси должен приехать в Москву на следующей неделе, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«На следующей неделе, вопрос только, в какой день», — сказал он (цитата по «Интерфаксу).

7 июня Гросси сообщил о намерении посетить Запорожскую АЭС и возглавить миссию по ротации экспертов агентства. 12 июня агентство анонсировало его визит в Киев. Спустя сутки Гросси сказал, что может через несколько дней посетить Россию.

15 июня миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС. Представитель агентства рассказывал, что колонна агентства на обратном пути со станции была вынуждена ненадолго остановиться из-за стрельбы.

До поездки на станцию Гросси посетил Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представил «программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования».