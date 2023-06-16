В МАГАТЭ сообщили об остановке колонны с Гросси из-за стрельбы
Колонна МАГАТЭ, возвращавшаяся на украинскую территорию после визита главы организации Рафэля Гросси на Запорожскую АЭС, ненадолго останавливалась из-за стрельбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МАГАТЭ.
«Конвой был остановлен, несколько минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности для колонны не было», — сообщили в МАГАТЭ.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на советника главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа сообщило, что ВСУ обстреляли делегацию МАГАТЭ, возвращавшуюся с ЗАЭС. Позже ТАСС изменило сообщение, убрав из него данные об обстреле делегации и уточнив, что ВСУ «нарушили режим тишины и начали бой» во время возвращения миссии МАГАТЭ с ЗАЭС.
«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — говорил Карчаа. Он уточнил, что никто не пострадал, а Гросси вернулся в подконтрольный Украине город Запорожье.
Делегация МАГАТЭ приехала на ЗАЭС 15 июня, визит откладывали на сутки. По данным Reuters, это сделали из соображений безопасности.
Гросси и другие сотрудники МАГАТЭ провели инспекцию станции после разрушения плотины Каховской ГЭС, расположенной ниже по течению Днепра. По словам главы МАГАТЭ, станции хватает воды для охлаждения, но ситуация остается серьезной.