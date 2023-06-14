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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Гендиректор МАГАТЭ представил Зеленскому программу помощи

Гросси представил Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я представил президенту Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования, в оценке состояния важнейших элементов инфраструктуры после наводнения», — написал Гросси в своем Twitter.

Он отметил, что встретился с Зеленским перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию. Глава МАГАТЭ собирается оценить ситуацию на станции после наводнения из-за прорыва Каховской ГЭС.

На встрече также обсуждались меры, необходимые для уменьшения рисков безопасности Запорожской АЭС, и сотрудничество с МАГАТЭ с этой целью, сообщила пресс-служба администрации украинского президента. Зеленский поприветствовал решение Гросси лично посетить станцию.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Украинские власти сообщали о падении уровня воды в Каховском водохранилище, вода из которого используется для охлаждения реакторов ЗАЭС. Существуют также запасные способы подачи охлаждающей воды, в том числе через подземные скважины, через русла небольших рек.

Гросси утверждал, что если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше будет нельзя. К 12 июня он снизился до 11,27 м, но насосы продолжили работать. Кроме того, канал Запорожской ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены, запасов воды там хватит для охлаждения на несколько месяцев.

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В МАГАТЭ говорили, что угроза для ядерной безопасности отсутствует. Однако агентство решило усилить присутствие на ЗАЭС. Гросси лично возглавит миссию по ротации экспертов на станции.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Владимир Зеленский Запорожская АЭС Каховская ГЭС
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