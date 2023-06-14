Гендиректор МАГАТЭ представил Зеленскому программу помощи

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я представил президенту Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования, в оценке состояния важнейших элементов инфраструктуры после наводнения», — написал Гросси в своем Twitter.

Он отметил, что встретился с Зеленским перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию. Глава МАГАТЭ собирается оценить ситуацию на станции после наводнения из-за прорыва Каховской ГЭС.

На встрече также обсуждались меры, необходимые для уменьшения рисков безопасности Запорожской АЭС, и сотрудничество с МАГАТЭ с этой целью, сообщила пресс-служба администрации украинского президента. Зеленский поприветствовал решение Гросси лично посетить станцию.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Украинские власти сообщали о падении уровня воды в Каховском водохранилище, вода из которого используется для охлаждения реакторов ЗАЭС. Существуют также запасные способы подачи охлаждающей воды, в том числе через подземные скважины, через русла небольших рек.

Гросси утверждал, что если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше будет нельзя. К 12 июня он снизился до 11,27 м, но насосы продолжили работать. Кроме того, канал Запорожской ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены, запасов воды там хватит для охлаждения на несколько месяцев.

В МАГАТЭ говорили, что угроза для ядерной безопасности отсутствует. Однако агентство решило усилить присутствие на ЗАЭС. Гросси лично возглавит миссию по ротации экспертов на станции.