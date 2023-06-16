Медведев: для стремящейся в НАТО Украины конфликт будет перманентным

Медведев пообещал постоянный конфликт для Украины при стремлении в НАТО

Фото: Reuters

Для Украины, которая стремится в НАТО, конфликт на ее территории будет перманентным. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, подчеркнув, что двери в блок остаются открытыми.

«Что это значит в практическом плане? Нам [России] не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде. Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, «новый политический режим на Украине» не будет стремиться стать членом НАТО.

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