Актрису сериала «Беспринципные» задержали в Москве

Кристина Бабушкина (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актрису Кристину Бабушкину, сыгравшую в сериале «Беспринципные» жену генерала Валентину, вместе с мужем задержали в центре Москвы, сообщили источники «Известий» и РЕН ТВ.

По данным изданий, автомобиль актрисы остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал в районе Замоскворечье для проверки документов. Затем Бабушкину и ее мужа доставили в отделение полиции.

Кроме того, в машине был найден пакет с белым порошком, его отправили на экспертизу, а актрису с мужем Андреем Гацунаевым — на медосвидетельствование, уточняет телеграм-канал «112».

РБК обратился за комментарием к Кристине Бабушкиной.

В сентябре 2019 года сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находилась актриса Наталья Бочкарева. У нее обнаружили пакет с 0,69 г кокаина. При этом сама актриса отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, а ее представители опровергали информацию о хранении у нее наркотиков. После этого Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев, а также присудили штраф в размере 30 тыс. руб. Позже актриса признала свою вину в хранении наркотиков.