СМИ показали новое видео задержания похожей на Бочкареву женщины

В Сети появилось новое видео задержания похожей на актрису Наталью Бочкареву женщины, у которой обнаружили наркотики. Ролик опубликовал РЕН ТВ, впервые он появился в Telegram-канале «Майор и генерал».

На видео полицейский в присутствии двух понятых сообщает дату, место и время задержания. Сотрудник правоохранительных органов называет похожую на актрису женщину Бочкаревой Натальей Владимировной 25 июля 1980 года рождения (данные совпадают с датой рождения актрисы), объясняет причину задержания и ее права, после чего предлагает пройти проверку на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Женщина от проверки отказывается.

Ранее в Сети уже было опубликовано видео задержания похожей на актрису женщины. На нем она называет себя Бочкаревой Натальей Владимировной и сообщает, что имеет при себе кокаин. Сама Бочкарева и ее представитель опровергли информацию о задержании, актриса пригрозила подать в суд на тех, кто распространяет эти сообщения.

Сообщения о задержании Бочкаревой с наркотиками первыми опубликовали РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По их данным, автомобиль актрисы остановили из-за подозрительного поведения, при осмотре у нее обнаружили сверток с 0,69 г кокаина. Позже о задержании Бочкаревой сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.