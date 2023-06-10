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В Москве арестовали американца по делу о сбыте наркотиков

Гражданина США арестовали в Москве по обвинению в сбыте наркотиков
Американца подозревают в организации сбыта мефедрона, сообщал НТВ. В его квартире на Запорожской улице в Москве провели обыск и изъяли для экспертизы «вещества неизвестного происхождения», передавал РЕН со ссылкой на источник
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Хамовнический суд Москвы арестовал до 6 августа музыканта и бывшего десантника, гражданина США Майкла Трэвиса Лика, передает пресс-служба столичных судов. Его обвиняют в организации сбыта наркотиков, говорится в сообщении. Статья, по которой предъявлено обвинение, не уточняется.

РБК направил запросы в Следственный комитет и посольство США в России.

Сбыт наркотиков подпадает под ст. 228.1 УК. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

О задержании в Москве 51-летнего Лика в начале июня сообщали РЕН ТВ и НТВ. Последний публиковал видео штурма его квартиры бойцами спецназа. В ходе обыска на Запорожской улице у американца нашли весы, зип-пакеты, изоленту, а также «вещества неизвестного происхождения», которые отправили на экспертизу, передавал РЕН со ссылкой на источник.

Как сообщал НТВ, Лика подозревают в том, что в течение трех лет он занимался сбытом мефедрона. Показания на него, утверждает телеканал, дала девушка, которую взяли с поличным, когда она делала закладку.

Источник РЕН ТВ говорил, что Лик служил в американском десанте и принимал участие в боевых действиях в Ираке, в 2014 году он посещал Украину, а потом переехал в Россию, где живет последние несколько лет.

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На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) Лик называется себя вокалистом группы «Лови ночь» (во «ВКонтакте» у нее 189 подписчиков). Из описания также следует, что он сотрудничал с рок-группами Louna, «Слот» и «Тараканы». Последняя объявила о прекращении деятельности весной 2022 года и связывала это с отказом концертных площадок организовывать выступления.

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