Российская актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Преображенского районного суда.

В пресс-службе пояснили, что в зале заседания она согласилась с соответствующим постановлением следствия. Дело Бочкаревой было закрыто, актрисе присудили штраф в размере 30 тыс. руб., добавили там.

Представитель актрисы Натальи Бочкаревой не ответила на звонок РБК.

РБК обратился за комментариями к PR-менеджеру Натальи Бочкаревой Дарье.

В конце сентября стало известно о задержании Бочкаревой сотрудниками ДПС. По данным РЕН ТВ, актриса рассказала полицейским, что у нее есть сверток с кокаином. Представители актрисы опровергали информацию о хранении наркотиков.