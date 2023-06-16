Полянский заявил о прямой государственной поддержке взрывов Nord Stream

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мог быть совершен только при поддержке со стороны государства. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он раскритиковал западные страны, которые «стали активно вбрасывать в СМИ альтернативные версии произошедшего, виновными в которых, как правило, выступают некие самоорганизованные украинцы». По его словам, «теракт мог быть совершен только при прямой государственной поддержке», а «каждая новая из подобных версий — абсурднее предыдущих».

Полянский сообщил, что российская сторона изложила свои критические оценки произошедшего с момента инициированного Москвой голосования по проекту резолюции Совета Безопасности о запуске международного расследования подрывов под эгидой ООН.

Он отметил, что Швеция, Германия и Дания «не торопятся со своими национальными расследованиями». Он отдельно заявил, что Россия «по-прежнему не в курсе того, что они делают, что недопустимо». Заместитель постпреда подчеркнул, что вопрос о том, кто стоит за подрывом газопроводов, «не закрыт» и к нему вернется «в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится».

14 июня Reuters сообщал, что Швеция и Германия рассчитывают к осени установить, кто стоял за диверсией на газопроводе «Северный поток-2». В январе Генпрокуратура Германии провела обыск на судне, которое, предположительно, перевозило взрывчатку. Судно, по данным ведомства, было арендовано у немецкой компании. По данным Die Welt, яхту, на которой прошли обыски, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Расследованием произошедшего занимаются Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил вину за диверсию на «англосаксов», так как она отвечала их интересам. Власти США причастность к ЧП отрицали. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о непричастности Киева к атаке.