Песков — о роли Польши в ЧП на «Северных потоках»: все версии заслуживают внимания

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Каждая из версий насчет того, кто причастен к теракту на «Северных потоках», заслуживает внимания, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о польском следе в случившемся с газопроводами.

«Мы не исключаем, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков», — отметил Песков.

Он напомнил, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию взрывов. Россия настаивает на «абсолютно транспарентном и инклюзивном» международном следствии, повторил представитель президента.

По данным источников WSJ, немецкие следователи выяснили, что яхта «Андромеда», предположительно, использованная диверсантами, заходила в польские воды. Они утверждают, что на территории Польши находился логистический центр операции, а замеченный в одном из немецких портов белый фургон, который использовали диверсанты, имел польские номерные знаки. Судно было арендовано через базирующееся в Варшаве туристическое агентство — его считают «частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой». Источники WSJ подчеркнули, что у Германии нет доказательств причастности властей Польши к взрывам.

Координатор спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарын заявил, что Варшава не имела отношения к взрывам на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин возлагал вину за диверсию на «англосаксов», так как она отвечала их интересам. Власти США причастность к ЧП отрицали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к атаке.