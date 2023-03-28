Полянский заявил о давлении Запада на членов Совбеза ООН

Полянский: Запад давил на членов СБ ООН при голосовании за резолюцию по «Северным потокам»

Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за российскую резолюцию с призывом начать международное расследование взрывов на «Северных потоках», заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, все остальные [не западные государства] немного боялись поддержать нас открыто», — сказал он. По мнению Полянского, страны Запада «абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию».

Российскую резолюцию в СБ ООН поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия), воздержались 12 государств, в том числе Эквадор, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик и Албания, против не проголосовал никто. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15.

«Считаю, что голосованием <...> мы в целом можем быть довольны», — написал Полянский в своем телеграм-канале. Он отметил, что в СБ ООН резолюцию поддержали не только ее соавторы — китайцы, но и партнеры России по БРИКС — бразильцы, и «это очень важно».

По мнению Полянского, «информационный эффект от заседания явно сдвигается в пользу наших требований», поскольку некоторые страны начали призывать Данию, Швецию и Германию «быть порасторопнее и потранспарентнее», а также информировать о ходе своих расследований ООН.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов.

Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. В Москве неоднократно высказывали сомнения в прозрачности и объективности расследований и критиковали решение западных стран не допускать к ним Россию.