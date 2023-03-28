Полянский заявил о давлении Запада на членов Совбеза ООН

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
В США решили лишить Китай статуса развивающейся страны Политика, 08:02
Бизнес попросил сохранить гранты на поддержку отечественного софта Технологии и медиа, 08:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 07:57
«РИА Новости» показало кадры ударов «Градом» и «Солнцепеком» по ВСУ Политика, 07:48
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше Pro, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
На российские активы Henkel нашлись покупатели Бизнес, 07:19
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Полянский заявил о давлении Запада на членов Совбеза ООН Политика, 07:12
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
Совладелец группы ПИК продаст ТРЦ Columbus структуре Лилии Ротенберг Бизнес, 07:00
Северная Корея вновь испытала ядерный подводный беспилотник Технологии и медиа, 06:48
Антонов заявил о злоупотреблении США доктриной прав человека Политика, 06:31
ФСБ и Минцифры обсудят внедрение российской системы eSIM Технологии и медиа, 06:10
Тихоокеанский флот отработал стрельбу ракетами «Москит» в Японском море Технологии и медиа, 05:55
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Полянский заявил о давлении Запада на членов Совбеза ООН

Полянский: Запад давил на членов СБ ООН при голосовании за резолюцию по «Северным потокам»

Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за российскую резолюцию с призывом начать международное расследование взрывов на «Северных потоках», заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, все остальные [не западные государства] немного боялись поддержать нас открыто», — сказал он. По мнению Полянского, страны Запада «абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию».

Российскую резолюцию в СБ ООН поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия), воздержались 12 государств, в том числе Эквадор, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик и Албания, против не проголосовал никто. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15.

«Считаю, что голосованием <...> мы в целом можем быть довольны», — написал Полянский в своем телеграм-канале. Он отметил, что в СБ ООН резолюцию поддержали не только ее соавторы — китайцы, но и партнеры России по БРИКС — бразильцы, и «это очень важно».

По мнению Полянского, «информационный эффект от заседания явно сдвигается в пользу наших требований», поскольку некоторые страны начали призывать Данию, Швецию и Германию «быть порасторопнее и потранспарентнее», а также информировать о ходе своих расследований ООН.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов.

Читайте на РБК Pro
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Почему, чтобы похудеть, не нужна сила воли

Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. В Москве неоднократно высказывали сомнения в прозрачности и объективности расследований и критиковали решение западных стран не допускать к ним Россию.

Теги
Дмитрий Полянский Совбез ООН резолюция Северный поток
Материалы по теме
Совбез ООН не принял резолюцию России о комиссии по «Северным потокам»
Политика
Путин согласился с выводами Херша по подрыву «Северных потоков»
Политика
Nord Stream принял приглашение Дании поднять объект у «Северных потоков»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter