Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 16:09
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 23:20
Испания передаст Украине бронетранспортеры и четыре танка Leopard 2 Политика, 22:58
В Кривом Роге предупредили об ужесточении ограничений на воду Политика, 22:37
Эксперты ПМЭФ оценили эффект от создания единого Росалкогольтабакконтроля Новая экономика, 22:35
Кадыров заявил о скором контроле над Марьинкой Политика, 22:14
Уволенный из клуба Роналду тренер возглавил «Наполи» Спорт, 22:10
«Росэнергоатом» сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ и Гросси Политика, 22:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 22:03
Цены на газ в Европе взлетели на 30% за день. Что случилось Инвестиции, 21:57
Хинштейн исключил повторение опыта Китая по регулированию интернета Политика, 21:52
Легенды «Зенита» и сборной России сыграли вничью в ретроматче Спорт, 21:47
В США арестовали россиянина по делу о вирусе-вымогателе Lockbit Политика, 21:46
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 21:38
Макгрегор отверг обвинения в изнасиловании женщины на матче НБА Спорт, 21:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Испания передаст Украине бронетранспортеры и четыре танка Leopard 2

Министр обороны Роблес: Испания передаст Украине четыре Leopard 2 и бронетранспортеры
Маргарита Роблес и Алексей Резников
Маргарита Роблес и Алексей Резников (Фото: defensa.gob.es)

Испания передаст Украине полевой госпиталь и 20 бронетранспортеров. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, говорится в сообщении ведомства.

Также Испания отправит Киеву четыре танка Leopard 2A4, «которые находились в ремонте», и полевой госпиталь Role 2 plus. Перед его доставкой планируется обучить украинских военнослужащих в Испании. Бронетранспортеры прибудут в Польшу 19 июня и «добавятся к уже доставленным 40 [машинам]».

О том, что Leopard будут отправлены на Украину «в ближайшие дни», заявлял министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в конце апреля. Он отметил, что после этого «будет вторая поставка еще четырех танков». Всего у страны 347 Leopard, в том числе 108 из них — более старой версии 2A4 и 239 более новой 2A6. Как отмечала Tagesschau, Испания не хочет передавать Украине модернизированную версию танков, поскольку они нужны для собственной обороны.

В начале февраля газета El País писала, что Испания намерена отправить на Украину от четырех до шести Leopard 2A4. По данным издания, точное количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые находились в запасе около десяти лет.

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках танков Украине, заявил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты». 13 июня он сказал, что западные танки на Украине «прекрасно горят».

Теги
Испания Украина танк Leopard поставки оружия
Материалы по теме
Лукашенко рассказал, что потребовал у Путина передать ядерное оружие
Политика
Reuters узнал содержание «мирного плана» Африки по Украине
Политика
Производитель исключил поставку Leopard Украине из Германии в этом году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter