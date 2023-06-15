Испания передаст Украине бронетранспортеры и четыре танка Leopard 2

Маргарита Роблес и Алексей Резников (Фото: defensa.gob.es)

Испания передаст Украине полевой госпиталь и 20 бронетранспортеров. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, говорится в сообщении ведомства.

Также Испания отправит Киеву четыре танка Leopard 2A4, «которые находились в ремонте», и полевой госпиталь Role 2 plus. Перед его доставкой планируется обучить украинских военнослужащих в Испании. Бронетранспортеры прибудут в Польшу 19 июня и «добавятся к уже доставленным 40 [машинам]».

О том, что Leopard будут отправлены на Украину «в ближайшие дни», заявлял министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в конце апреля. Он отметил, что после этого «будет вторая поставка еще четырех танков». Всего у страны 347 Leopard, в том числе 108 из них — более старой версии 2A4 и 239 более новой 2A6. Как отмечала Tagesschau, Испания не хочет передавать Украине модернизированную версию танков, поскольку они нужны для собственной обороны.

В начале февраля газета El País писала, что Испания намерена отправить на Украину от четырех до шести Leopard 2A4. По данным издания, точное количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые находились в запасе около десяти лет.

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках танков Украине, заявил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты». 13 июня он сказал, что западные танки на Украине «прекрасно горят».