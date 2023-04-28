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El Confidencial узнал о вызове посла России в МИД Испании из-за твита

Посла России вызвали в МИД Испании из-за поста об испанских военных на Украине
Мадрид потребовал от посла объяснить появление в Twitter российского диппредставительства видео, которое «намекает на отправку испанских войск на Украину». Сейчас эта публикация удалена
Юрий Клименко
Юрий Клименко (Фото: МИД России)

Российского посла в Мадриде Юрия Клименко вызвали в МИД Испании из-за публикации в Twitter посольства, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.

Издание пишет, что на странице диппредставительства было размещено видео, «намекающее на отправку Испанией войск на Украину». На кадрах двое вооруженных мужчин в военной форме говорили по-испански, что находятся в «украинских окопах». Сейчас подобного видео нет в аккаунтах посольства, которые ведутся на русском и испанском языках. Газета сообщает, что его удалили. Министерство обороны Испании опровергает данные об отправке испанских солдат для участия в боевых действиях на Украине.

Как передает El Confidencial, с Клименко встретилась госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено и потребовала объяснить появление видео. Российская сторона согласилась удалить видео по требованию испанского МИДа. Газета пишет, что быстрая реакция Мадрида и высокая должность сотрудника министерства, с которым общался посол (издание называет Морено «человеком номер два» в ведомстве) показывают, насколько серьезно Испания настроена на борьбу с дезинформацией, «исходящей из Кремля».

РБК направил запрос в посольство России в Испании.

Мадрид оказывает Киеву военную помощь, в январе премьер-министр Испании оценивал ее объемы в €300 млн. Весной власти пообещали передать украинской стороне десять танков Leopard.

Однако глава Минобороны страны Маргарита Роблес исключала отправку солдат на Украину. «Это абсолютно невозможный сценарий. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против страны НАТО. Никогда никакие войска из стран НАТО, и Испания одна из них, не будут участвовать в военных действиях на Украине. Никогда, никогда» — говорила она в феврале (цитата по La Vanguardia).

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Российские власти регулярно заявляют о присутствии на Украине иностранных наемников. В Кремле считают, что их присутствие «может затянуть события и причинить больше страданий украинскому народу», но не изменит ход боевых действий.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева
Испания посол России Twitter Военная операция на Украине
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